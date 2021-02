Benevento-Roma, giallorossi partiti in treno dalla Capitale – VIDEO

La Roma ha ufficialmente iniziato il proprio avvicinamento verso il posticipo di questa sera. Giocatori e staff tecnico hanno da poco lasciato la stazione Termini e sono partiti in treno alla volta della Campania, dove affronteranno alle 20.45 il Benevento sul terreno di gioco del Ciro Vigorito. Spedizione a ranghi ridotti per Fonseca, che oltre agli infortunati di lungo corso Smalling e Kumbulla è stato costretto a rinunciare anche a Cristante e Ibanez e dovrà inventare da zero la retroguardia da schierare. Al centro della difesa dovrebbe prendere posto almeno uno tra Fazio e Juan Jesus, entrambi aggregati alla squadra dopo essere stati messi ai margini del progetto tecnico: le quotazioni dell’argentino per una maglia da titolare sono molto elevate.