Benevento-Roma, domani alle 18 la conferenza di Inzaghi

Dopo l’impegno europeo con il Braga, la Roma tornerà con la testa al campionato e nello specifico alla sfida di domenica (20.45) al Vigorito di Benevento. Domani giorno di conferenza per le Streghe, con Pippo Inzaghi che – come annunciato dal club sul sito ufficiale – parlerà alle 18 in conferenza proprio per presentare i temi della sfida contro i giallorossi di Fonseca. L’obiettivo della Roma sarà quello di confermare il trend perfetto contro le squadre della parte destra della classifica. Dall’altra parte invece il Benevento vorrà vendicare il pesante passivo della gara di andata dell’Olimpico, quando i campani vennero spazzati via da Dzeko e compagni con il risultato di 5 a 2.