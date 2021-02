Benevento-Roma alle 20.45, dove vederla in TV e in diretta streaming

Dopo la convincente vittoria ottenuta in Europa League sul campo del Braga la Roma torna a concentrarsi sulla Serie A per proseguire il proprio cammino verso un piazzamento nella prossima Champions League. I giallorossi, terzi a 43 punti, affrontano un Benevento in crisi di risultati, incapace di centrare la vittoria nelle ultime 6 sfide in campionato.

Quando si gioca Benevento-Roma

Benevento-Roma è in programma domenica 21 febbraio 2021 alle 20.45. L’arbitro sarà Pairetto, i suoi assistenti Costanzo e Prenna, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Al Var designato Chiffi, Del Giovane all’Avar.

Dove vedere Benevento-Roma in TV e in streaming

Benevento-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (Canale 202), Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport (Canale 251), con il commento di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.

Le probabili formazioni di Benevento-Roma

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.