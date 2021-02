Benevento-Roma, alle 14 la conferenza stampa di Fonseca

Giornata di vigilia in casa Roma. Oggi alle 14 Paulo Fonseca sarà nella sala Champions di Trigoria per la consueta conferenza stampa di vigilia. Domani i giallorossi sono attesi dal Benevento (fischio d’inizio alle 20.45 al Vigorito), quindicesimo in classifica e a più nove dal Cagliari attualmente terzultimo. Il tecnico portoghese chiarirà le condizioni degli infortunati, specialmente nel reparto difensivo dove la Roma si prepara a una maxi emergenza. Davanti invece dovrebbe toccare ancora a Borja Mayoral, con Dzeko che tornerebbe in panchina.