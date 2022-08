Benevento, De Rossi in pole per la panchina se salta Caserta

Daniele De Rossi, ex giocatore della Roma, è in pole position per la panchina del Benevento in caso di esonero dell'attuale tecnico Fabio Caserta. L'allenatore, infatti, è a rischio perché i giallorossi hanno cominciato la stagione con due sconfitte: una contro il Genoa in Coppa Italia e l'altra contro il Cosenza in Serie B. Il direttore sportivo Pasquale Foggia sta quindi iniziando a valutare la pista De Rossi che potrebbe diventare concreta in caso di sconfitta nella prossima giornata ancora contro il Genoa in campionato.