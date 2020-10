Benevento, 5-1 alla Primavera. Inzaghi: “Messi minuti preziosi nelle gambe”

Per il Benevento termina la prima settimana di preparazione in vista dell’appuntamento contro la Roma, fissato per domenica 18 ottobre allo stadio Olimpico (fischio d’inizio ore 20.45). I campani hanno disputato un’amichevole con la formazione Primavera, superata per 5-1. Senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali (Glik, Ionita e Dabo), il tecnico Filippo Inzaghi ha schierato i suoi con il solito 4-3-3: la novità di maggior rilievo è stato l’impiego di Sau come punta centrale, nel tridente con Iago Falque e Insigne. Moncini, il centravanti titolare nelle prime tre giornate, salterà per infortunio la sfida con la Roma, e Sau è attualmente in ballottaggio con Lapadula per prenderne il posto. Come riportato da “Ottopagine”, al termine del match, un soddisfatto Inzaghi ha commentato: “Abbiamo messo minuti preziosi nelle gambe“.