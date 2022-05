Benatia ospite a Trigoria, dalla Roma una maglia speciale: “Che emozione” – FOTO

Il difensore marocchino è tornato in visita al centro sportivo giallorosso, ricevuto da Pinto e Lombardo: "Una nostalgia e un vero piacere tornare in questa incredibile città, dove ho vissuto momenti indimenticabili"

Mehdi Benatia è uno di quei calciatori che conservano un legame speciale con la Roma e non a caso non ha mai nascosto il desiderio di tornare a vestire la maglia giallorossa. Un sogno, almeno in parte realizzato nella visita di oggi a Trigoria in cui è stato accolto da Tiago Pinto e dal Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo. Un salto nel passato documentato dal marocchino su Instagram con lo scatto in cui ha messo in bella mostra la maglia numero 17 regalata dal club: "È stato con tante emozioni che dopo diversi anni sono andato al centro sportivo della Roma a Trigoria. Una nostalgia e un vero piacere tornare in questa incredibile città, dove ho vissuto momenti indimenticabili! Grazie ai dirigenti e a tutti i membri del club per il caloroso benvenuto! Grazie per questa maglia, con questi colori che ho indossato con orgoglio".