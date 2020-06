Benassi: “Con giovani come Zaniolo l’Italia non ha da invidiare niente alle altre nazionali”

La nuova generazione di ‘ragazzini terribili’ regala speranze importanti per il futuro dell’Italia. Con lo slittamento di un anno dell’Europeo, Mancini avrà più tempo per plasmare i suoi talenti, che potranno acquisire molta più esperienza. Tra i giovani più forti senza dubbio c’è Nicolò Zaniolo, uno status riconosciuto anche dai suoi ‘colleghi’. Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ne ha parlato a ‘La Gazzetta Sportiva’: “In Italia abbiamo una generazione di giovani davvero molto forte, non abbiamo nulla da invidiare alle altre Nazionali. Ci sono interpreti di assoluto livello come Pellegrini, Tonali, Zaniolo, Castrovilli stesso, ma anche Verratti”.