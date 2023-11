Belotti: “Vogliamo arrivare primi per evitare i playoff. Mi trovo bene con Lukaku”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del numero 11: "So che quando devo andare in campo devo fare bene cercando di aiutare la squadra. Voglio migliorare lo score già da stasera"

Redazione

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole:

BELOTTI A SKY

Ieri gli allenatori hanno detto che è la partita della vita. Cosa significa per la squadra? “Concordo con il mister. E’ la partita della vita perché con il bottino pieno ci qualifichiamo da primi evitando lo spareggio. Per noi e per loro è la partita della vita. Speriamo di portare a casa il risultato".

Con Lukaku caratteristiche differenti. Come ti trovi con lui? “Nelle partite che ho fatto con lui mi sono trovato bene. Siamo diversi ma quando andiamo in campo dobbiamo essere tutti utili alla causa. Ci mettiamo a diposizione. Giochiamo in 11 più quelli che entrano dalla panchina, c’è bisogno dell’aiuto di tutti”

Come valuti il tuo rendimento? “Lascio parlare gli altri. So che quando devo andare in campo devo fare bene cercando di aiutare la squadra. Voglio migliorare lo score già da stasera”.

