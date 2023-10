Belotti: “Sapevo che quest’anno sarebbe stato diverso. So io quello che ho passato”

Le parole del Gallo nel post partita: "Siamo la Roma e vogliamo vincere il girone, tutte le partite devono essere affrontate con lo spirito giusto"

Redazione

Andrea Belotti è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match di Europa League vinto contro il Servette. Queste le sue parole:

Quando la Roma accelera diventa una squadra importante. “Nel secondo tempo siamo entrati con l’atteggiamento di voler chiudere la partita e in 10/11 minuti lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo concesso e non deve succedere. Siamo la Roma e vogliamo vincere il girone, tutte le partite devono essere affrontate con lo spirito giusto".

Perche l’Europa è la confort-zone dela Roma. "È importante come il campionato per noi. L'Europa League è una competizione importante ma dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Sono entrambe importanti. Per crescere, ogni partita deve essere uguale".

L’anno scorso eri apprezzato anche quando non facevi gol però quando arrivano cambia il volto dell'attaccante. “So quello che ho passato l’anno scorso che non è stato facile per me. Non ho mai raggiunto il top della forma, non ho fatto la preparazione e ho avuto infortuni che mi condizionavano. Sapevo che all’inizio di quest'anno, avendo fatto un ritiro importante, i risultati sarebbero arrivati".

