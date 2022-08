“Belotti rifiuta ogni proposta per la Roma”. E Pellegrini mette like

Andrea Belotti è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. L'ex capitano del Torino dentro Trigoria ha anche uno "sponsor" d'eccezione ovvero il suo amico e compagno di Nazionale Lorenzo Pellegrini. Sui social, in molti stanno elogiando la voglia di Belotti di sbarcare a Trigoria, rifiutando anche offerte ricche come quella del Galatasaray, e proprio sotto uno di questi post è spuntato il "like" del capitano giallorosso.