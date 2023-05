Belotti ricorda il Grande Torino: “Gli eroi sono sempre immortali”

Impossibile per Andrea Belotti dimenticare il suo passato da bomber e da capitano del Torino. Oggi è un giorno tanto triste quanto speciale per ogni tifoso granata visto che il 4 maggio del 1949 ci fu proprio la tragedia del Grande Torino che il Gallo, tramite il suo account Instagram, ha voluto così omaggiare: "Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta". Questo il messaggio social di Andrea Belotti che ha voluto citare Indro Montanelli che all'indomani della tragedia, scrisse proprio queste parole su Il Corriere della Sera.