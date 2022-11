Belotti, partenza lenta ma al Sassuolo ha fatto 9 gol: è la sua vittima preferita

Belotti non ha ancora alzato la cresta in campionato. Lo ha fatto, al momento, solo in Europa League dove ha messo a referto due marcature contro il Betis e con l'Helsinki. I tifosi e Mourinho si aspettano di più e questa sera affronterà la sua vittima preferita (insieme alla Sampdoria). I tori si scatenano quando vedono il rosso, i galli probabilmente quando vedono neroverde. Sono già 9 i gol segnati alla formazione emiliana e nelle ultime 8 sfide ha sempre messo il timbro con 7 reti e 3 assist. Non è sicuro di partire dal 1', l'ex capitano dei granata è in ballottaggio con Abraham e non è ancora nella migliore forma. Il numero 11 non ha fatto la preparazione con la squadra ed è arrivato negli ultimi giorni di mercato. E la sua scadente condizione fisica non lo sta aiutando nel rendimento in campo.