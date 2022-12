Belotti, niente ritiro in Portogallo: la lesione muscolare non è ancora guarita

Belotti non ci sarà per il ritiro in Portogallo, scrive La Gazzetta dello Sport. Se Mourinho domani dovesse decidere di farlo partire con i compagni, la scelta sarebbe esclusivamente motivazionale poiché la lesione muscolare non è ancora guarita. Altra beffa per il numero 11 che aveva bisogno di allenarsi con il gruppo per trovare la miglior condizione fisica. L'ex Torino non ha iniziato al meglio la stagione e adesso il rinnovo del contratto a giugno è ancora più lontano. Tiago Pinto ha fissato tre obiettivi legati al numero di presenze raggiunte, minuti giocati e gol realizzati. In caso di mancato raggiungimento, la permanenza del centravanti nella Capitale dipenderà esclusivamente dal gm.