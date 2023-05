Belotti: “Mi è sempre piaciuta la Roma. Vogliamo portare a casa la coppa”

Andrea Belotti non sta attraversando un grande periodo alla Roma. All'ex attaccante del Torino, manca quella costanza di gol che ha sempre avuto durante la sua carriera. Ora, invece, non riesce a sbloccarsi, almeno in campionato dove è ancora a secco. Intervenuto alla serata dell'AIRC, l'Associazione Italiana Roma Club, tenutasi al Mancini Park Hotel della capitale, il gallo ha voluto esprimere il proprio legame con i giallorossi. Un rapporto iniziato ancora prima del suo approdo in città quest'estate: "Tutte le volte che venivo a giocare a Roma ero colpito dalla passione dei tifosi e dall'atmosfera che si creava quando iniziava la partita. La prima volta che sono entrato allo stadio della Roma ero con la Nazionale giovanile, ci hanno portato a vedere una partita di Coppa Italia della Roma. Quando ho sentito il coro sono rimasto sconvolto, non avevo mai sentito nulla del genere. Da lì mi è sempre piaciuta la Roma. Quando sapevo che poteva esserci l'opportunità di venire qui, ho detto che a qualsiasi costo dovevo venire e così è stato". Il pensiero, poi, va inevitabilmente anche alla finale di Europa League contro il Siviglia: "Penso che tutti, voi e noi, vogliamo portare a casa questa coppa, quindi prepariamoci tutti insieme: non scendiamo in campo solo noi giocatori, ma anche voi tifosi con noi. Più uniti saremo, più forti saremo".