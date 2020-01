Belotti: “La partita è ancora lunga, dobbiamo continuare così e tenere i nervi saldi”

Roma e Torino vanno al riposo sullo 0-1, con la doccia fredda finale per i giallorossi, la rete di Belotti al 47′ e le proteste romaniste per il recupero che era stato di un solo minuto. Al termine dei primi 45 minuti le parole proprio dell’attaccante granata:

BELOTTI A DAZN

“Contento per il gol, ma siamo solo al 45′. La Roma è forte, dobbiamo continuare così. E’ una partita difficile, la Roma gioca in casa e l’Olimpico può diventare una bolgia. Dobbiamo tenere i nervi saldi e provare a fargli male in ripartenza”.