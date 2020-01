Belotti: “Grande prestazione, abbiamo dato l’anima. E che parate di Sirigu”

Una doppietta per cominciare alla grande il 2020. Così Belotti si è presentato al nuovo anno, battendo la Roma all’Olimpico con il suo Torino. Ecco le sue parole a fine partita.

BELOTTI A DAZN

Ottantacinque gol con il Torino, cosa si prova?

Emozionante. Non voglio fermarmi, voglio continuare a segnare per me e per il Torino. Continuo a lavorare.

Quarto gol alla Roma…

La mia doppietta è frutto della prestazione di squadra. Sirigu ha fatto grandi parate, tutti hanno dato l’anima. Vincere qua 2-0 non era facile.

Fuori casa meglio che in casa.

Anche l’anno scorso avevamo perso solo una partita, proprio con la Roma. Abbiamo lavorato tanto in settimana, sono contento che i frutti sono usciti in questa partita molto importante