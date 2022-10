Belotti, il gol in Betis-Roma è buono. Mourinho se ne accorge e scatta in campo

L'ha visto prima di tutti in un replay in panchina. E per questo è scattato in campo a dire all'arbitro e ai suoi giocatori: "Il gol è buono". José Mourinho è assoluto protagonista a inizio secondo tempo di Betis-Roma: Belotti segna su assist di Camara, il guardalinee segnala fuorigioco e dopo un lungo consulto al Var l'arbitro concede il pareggio. Il motivo è presto spiegato: prima del cross di Camara c'è un altro tocco di Belotti che di fatto rimette in gioco Camara (che sarebbe in fuorigioco sul tocco in profondità di Abraham). Una mini-deviazione di cui non si era accorto quasi nessuno, tranne lo Special One. Che era letteralmente saltato dalla panchina per farlo notare a tutti: stavolta il gol, a differenza di quello nel primo tempo sempre di Belotti, era da convalidare. Anche nel primo tempo la scena era stata simile: Mourinho aveva consultato su un tablet di un uomo del suo staff la posizione di Belotti, leggermente avanti rispetto all'ultimo difensore. In quel caso non c'era stata quindi nessuna protesta.