Belotti, è quasi sempre Samp…gloria: nove gol e tre doppiette ai blucerchiati

Vede la Samp e alza la cresta. Quasi sempre, più che con tutte le altre squadre italiane. Andrea Belotti incontra stasera la sua vittima preferita in Serie A insieme al Sassuolo. Nove gol (e 1 assist) quelli messi a segno dal Gallo contro la Doria nei 15 incontri andati in scena finora. Di cui 4 proprio a Marassi dove stasera l’ex Torino spera di trovare spazio visto il gol pesantissimo di Siviglia e un’intesa con Abraham che è salita di molto nella ripresa della gara col Betis. Tre le soluzioni in vista del viaggio a Genova: la riproposizione della coppia, la panchina o la maglia da titolare. Mourinho non è di certo scaramantico ma è uno che guarda i numeri. E quelli del Gallo contro la Samp sono evidenti. Proprio a Marassi Belotti segna la sua seconda doppietta in carriera. E’ il 3 febbraio del 2016 e il suo Toro pareggia 2-2 proprio grazie ai gol del suo (ex) numero 9. E non sarà la prima contro i blucerchiati visto che nella stagione 2018-2019 fa il bis: doppietta all’andata e doppietta al ritorno. Poi altre tre reti spalmate su tre stagioni, l’ultima l’anno scorso nel 3-0 dei granata sulla Samp. Insomma una cabala fortunata per Andrea che si sta guadagnando anche coi comportamenti l’affetto dei tifosi. Il rinnovo automatico scatterà al 60% delle partite giocate in Serie A. Al momento, l'ex Torino è a quota 6 in campionato e - dunque - gliene mancano 15 per arrivare all'obiettivo 21 (pari al 60% di 38). Considerate le prestazioni e il fatto che ne mancano ancora 28 l’obiettivo è più che possibile. Magari a partire proprio da stasera.