Belotti, doppietta del centravanti alla prima: nella Roma non succedeva dal 1997

Il Gallo canta alla prima in attesa di Zapata. Belotti dopo una stagione horror conclusa con zero gol in campionato ha già alzato la cresta gonfiando la rete due volta contro la Salernitana. Una doppietta del centravanti mancava alla prima giornata dalla stagione 1997-1998. In quel caso Abel Balbo piegò l'Empoli e i giallorossi vinsero 3-1 in trasferta. Nel 2015 Perotti ne fece due all'Udinese, ma l'argentino non è un bomber di razza. L'ex Toro sogna di vivere un'annata da protagonista e non teme la concorrenza del prossimo attaccante: "Chiunque arriverà dovrà essere pronto ad aiutare la squadra. anno scorso stagione difficile senza preparazione e con qualche infortunio. Non sono mai stato al 100%". Mourinho spera di aver ritrovato finalmente il bomber degli anni in granata e aspetta Duvan. Oggi l'incontro con l'Atalanta per sbloccare la situazione. Per Marcos Leonardo tutto rimandato a gennaio.