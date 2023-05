Belotti, cresta ancora giù: zero gol in campionato e rinnovo sempre più lontano

La cresta del 'Gallo' resta ancora giù. A Bologna è arrivata un'altra prova opaca per Belotti che ancora deve sbloccarsi. Zero gol in Serie A, tre in Europa e uno in Coppa Italia, è questo il misero bottino dell'ex capitano del Torino in maglia giallorossa. Numeri da brividi per un calciatore che ha toccato quota 100 reti nel campionato italiano. La Roma ha frenato al Dall'Ara anche a causa del suo errore incredibile nel primo tempo. Dal rigore sbagliato col Toro alla clamorosa chance di ieri sono ben 8 le big chance mancate da Belotti. Il problema del pacchetto offensivo è serio e i giallorossi hanno l'ottavo attacco del campionato. Ultima tra le big e dietro anche alla Fiorentina. Il numero 11 adesso rischia di salutare la Capitale dopo un solo anno.