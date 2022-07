Belotti aspetta la Roma: la lunga attesa del ‘Gallo’ a Palermo

Si riaccende, ancora una volta la pista Belotti per la Roma. L'ex Torino, svincolato, è alla ricerca di un club e preferirebbe restare in Italia. A 28 anni rappresenta un possibile rinforzo per il reparto offensivo dei giallorossi e una valida alternativa ad Abraham, senza dimenticare che ha già giocato con Dybala a Palermo, con risultati eccellenti. La città siciliana che al momento lo sta ospitando, è città della moglie Giorgia. Belotti sta trascorrendo questi giorni in sua compagnia (un ottimo aiuto anche nella nutrizione) e si sta allenando con un preparatore personale. Di fatto, Andrea si trova in un limbo. Su di lui da giorni circolano voci di mercato: le offerte del Toronto e Monaco, e possibili altri club di serie A, non smuovono le chiare intenzioni del giocatore. Mourinho, il progetto dei Friedkin, la forte amicizia con Pellegrini e Spinazzola e le bellezze della capitale sono il polo attrattivo per il classe 93 e per la sua famiglia. Una speranza viva la sua, oltre ad un chiaro “sì” per vestire la maglia giallorossa: la sua richiesta è di 3 milioni. Quelli che la Roma conta di tagliare sul monte ingaggi in queste ore.