Belotti alza la cresta, ma non basta. La Roma pareggia col Betis 1-1 – FOTO

I giallorossi evitano la terza sconfitta in Europa League ma non riescono a conquistare i tre punti a Siviglia. Il 27 ottobre la sfida con l'Helsinki e il 3 novembre all'Olimpico arriverà il Ludogorets. La corsa per il secondo posto è aperta

Daniele Aloisi

Non basta Belotti alla Roma per conquitare i tre punti. I giallorossi volano a 4 punti in classifica aspettando la gara tra il Ludogorets e l'Helsinki delle ore 21. Mourinho cerca soluzioni per la crisi del gol. Schiera insieme Abraham e Belotti ma la Roma all'intervallo è sotto 1-0. Canales porta in vantaggio il Betis con un tiro deviato da Ibanez. Il Gallo trova il pareggio al 45' ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco che viene confermato anche dal Var. Entra Camara nella ripresa ed è subito decisivo. Confeziona l'assist per il gol di Belotti che trova la seconda rete in Europa League. Poche occasioni per trovare il raddoppio e la partita termina in parità. Il 27 ottobre la Roma sarà di scena a Helsinki e deve 'tifare' Betis contro il Ludogorets per la rincorsa al secondo posto. Lunedì tornerà in campo in campionato per il match con la Sampdoria.

Canales porta in vantaggio il Betis: Roma sotto all'intervallo

Quarta gara del girone di Europa League, Mourinho decide di schierare insieme Belotti e Abraham insieme dal 1'. Dietro alle due punte capitan Pellegrini. I giallorossi sono obbligati a fare risultato dopo la sconfitta del match d'andata. La prima occasione è a tinte giallorosse: passaggio rasoterra di Spinazzola per Belotti che prova con il destro ma fa muro Luiz Felipe. Sulla ribattuta ci prova il numero 7 ma la sua conclusione è centrale e blocca Bravo. Attimi di apprensione per Zalewski che resta a terra per un colpo sotto l'occhio sinistro. Dopo qualche minuto il polacco torna in campo. Risponde il Betis al 17'. Cross perfetto di Canales per Miranda che in area piccola scivola e non riesce a colpire bene la sfera. A un quarto d'ora dal termine della prima frazione arrivano i primi due cartellini gialli.

Ammoniti Joaquin e Guardado. Al 33' va avanti il Betis con Canales che calcia dalla distanza ed è fortunato nel trovare la deviazione di Ibanez che prende in contro tempo Rui Patricio. Ci ha preso gusto lo spagnolo che ci riprova cinque minuti più tardi con il sinistro ma per fortuna della Roma questa volta non prende lo specchio della porta. La squadra di Mourinho tenta l'ultimo assalto allo scadere del primo tempo e trova il gol del pareggio. Cross di Spinazzola per Belotti che supera Bravo ma il gioco è fermo per fuorigioco. Dopo 5' di recupero finisce la prima frazione.

Non basta Belotti: finisce 1-1 a Siviglia

Mourinho cambia subito una pedina all'inizio del secondo tempo. Dentro Camara per Matic. Pressing della Roma nei primi minuti. Spinazzola conquista un corner che batte Pellegrini. Il capitano calcia bene verso la porta e Bravo sbaglia l'uscita ma nessun calciatore è riuscito a sfuttare l'errore del portiere biancoverde. Al 54' viene annullato il secondo gol di giornata a Belotti. Dopo un lungo check del Var viene convalidata la rete al Gallo. Assist di Camara per l'ex Palermo che trova il suo secondo gol in Europa League.

L'ha visto prima di tutti Mourinho in un replay in panchina. E per questo è scattato in campo a dire all'arbitro e ai suoi giocatori: "Il gol è buono". Al 71' finisce la partita di Spinazzola ed entra al suo posto Vina. Ottima percussione offensiva di Zalewski che supera Miranda che è costretto a metterlo giù e spendere un cartellino giallo. Si affaccia dalle parti di Rui Patricio il Betis. Borja Iglesias tira forte dal limite e sfiora il palo. A 4' dal termine prova l'ultima mossa lo Special One. Entra El Shaarawy ed esce Pellegrini. Dopo 5' di recupero termina il match al Benito Villamarin. Finisce 1-1 tra Roma e Betis.

Betis-Roma 1-1: il tabellino

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda (Alex Moreno 86'); Guardado (Rodriguez 80'), Akouokou; Joaquín (Luiz Henrique 69'), Canales, Rodri (William Carvalho 80'); Willian José (Borja Iglesias 69'). All. Pellegrini. A disp: Rui Silva, Martìn, Edgar Gonzalez, Rodriguez, Victor Ruiz, Borja Iglesias, Luiz Henrique, William Carvalho, Alex Moreno, Sabaly.

ROMA (3-4-1-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (Camara 46'), Spinazzola (Vina 71'); Pellegrini; Abraham, Belotti (Bove 75'). All. Mourinho. A disp: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Missori, Volpato, Tripi, Cassano, El Shaarawy.

Arbitro: Sidiropoulos. Assistenti: Kostaras-Dimitriadis. Quarto uomo: Diamantopoulos. VAR: Evangelou. AVAR: Higler.

Marcatori: Canales 33' (B), Belotti 56' (R)

Ammoniti: Joaquin (B), Guardado (B), Matic (R), Mancini (R), Camara (R), Miranda (R)