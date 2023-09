Belotti 50 Special, la nuova vita del Gallo: gol, assist e una forma ritrovata

Nella serata magica della Roma anche Andrea Belotti è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Lo ha fatto in una notte particolare, quella della 50esima presenza con la maglia giallorossa. La colonna sonora della sua partita è sicuramente '50 Special' di Cesare Cremonini. Ha preso il posto di Dybala al 64' e il pubblico dell'Olimpico gli ha fatto sentire tutto l'affetto possibile. Il Gallo dopo una stagione orribile conclusa con 0 gol in campionato, si è sbloccato subito alla prima con la doppietta con la Salernitana . Ha messo a referto un assist col Verona e contro l'Empoli ne ha collezionati ben due. L'ultimo per Lukaku . Big Rom ha ringraziato e i due hanno fatto capire che possono anche giocare insieme.

L'ex Torino ha svolto tutta la preparazione con la squadra e si vede la differenza con la scorsa annata. Lo spirito di sacrifico non gli è mai mancato e Mourinho lo ha elogiato anche nella conferenza di sabato: "Con il Milan ha giocato anche con i crampi per aiutare la squadra". Adesso stanno arrivando anche le ottime prestazioni che cambiano il valore del pacchetto offensivo. Giovedì guiderà lui l'attacco in Moldavia. Per l'esordio in Europa League contro lo Sheriff, lo Special One si affida a Belotti che giocherà in coppia con El Shaarawy o con il gigante belga. I due potrebbero migliorare il feeling e garantire un'ottima alternativa alla "Lubala". Il Gallo ha ricominciato ad alzare la cresta e non la vuole più abbassare.