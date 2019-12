Bellinazzo: “La trattativa Friedkin-Pallotta prosegue, gli irrigidimenti sono normali”

La trattativa che doveva portare Friedkin a diventare il nuovo numero uno della Roma sembrava progredire spedita. Negli ultimi giorni nell’ambiente economico si è diffusa una cautela dovuta ad un momento di stallo tra il tycoon americano e James Pallotta per la cessione del club. Ne ha parlato anche il giornalista de “Il Sole 24 Ore” ed esperto di calcio ed economia Marco Bellinazzo: “Per quanto mi risulta la trattativa fra Friedkin e Pallotta per la Roma prosegue – ha scritto in un tweet -. Gli irrigidimenti in questi affari sono la prassi. Il club senza stadio vale 500/600 mln al netto dei debiti. Con ok allo stadio 150/200 in più. Il tema della valutazione è questo”.