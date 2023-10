Belgio-Svezia, Lukaku segna ed è nella top 10 dei marcatori in nazionale

Romelu Lukaku ha una media gol impressionante in quesyo inizio di stagione, anche con la sua nazionale. Guida ancora il Belgio nella sfida contro la Svezia, da capitano, e timbra ancora il cartellino come marcatore. Al 32', con i Red Devils sotto di un gol trasforma un calcio di rigore spiazzando il portiere avversario e regalando il pareggio ai suoi nel match di questa sera valido per l'ottava giornata del Gruppo F di qualificazione a Euro 2024. Con questa rete Lukaku porta a 79 le marcature con la maglia del 1elgio, entrando così nella top 10 dei marcatori in nazionale La sfida è fondamentale per il Belgio che con altri 3 punti consoliderebbe il primo posto del girone insieme all'Austria (entrambe attualmente a 16 punti).