Belgio, Lukaku: “Dopo 4 gol si sta bene. Il cambio? Ho giocato tanto con la Roma”

Big Rom è stato il mattatore della vittoria dei Diavoli Rossi segnando quattro gol in 37 minuti

Il suo ruolo? "È vero che cerco di fare del mio meglio per poter guidare i giovani della squadra. Durante gli allenamenti e le partite, cerco di metterli in fiducia. Non parlo molto e li lascio fare con le loro qualità. Ma quando giochiamo, a volte gli dico: 'Dopo aver fatto il tuo dribbling, guardami'. Questa nuova generazione ha molto talento e sono sicuro che si può andare molto lontano e faremo bene".