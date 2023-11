Belgio, Lukaku convocato in nazionale per le gare contro Serbia e Azerbaigian

Subito dopo il derby, il campionato si prenderà una pausa per dare spazio agli impegni delle nazionali. Pian piano Trigoria si svuoterà e tra chi mancherà certamente sarà Romelu Lukaku. L'attaccante giallorosso, infatti, è stato convocato dal ct Tedesco per le sfide contro Serbia e Azerbaigian. La prima sfida (amichevole) è in programma mercoledì 15 allo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles. La seconda, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, vedrà di scena i "Diavoli Rossi" domenica 19. Il Belgio è già qualificato ad Euro2024, ma la presenza di Big Rom non è mai in discussione. Tedesco ha bisogno dei suoi gol.