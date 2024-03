Belgio, Lukaku convocato in Nazionale. Tedesco: “Non possiamo chiamare Svilar”

Romelu Lukaku non prenderà parte alla sfida di Europa League contro il Brighton, e non è neanche partito in aereo con la squadra. Tuttavia, la scelta non desta preoccupazione sulle sue condizioni fisiche e una conferma del suo stato di salute giunge dal Belgio. Come segnalato dal profilo X della Federazione belga, il ct dei Diavoli Rossi Domenico Tedesco lo ha convocato per le amichevoli del 23 e 26 marzo in programma contro Irlanda ed Inghilterra. Il mister della Nazionale ha poi parlato in conferenza stampa della situazione dei portieri convocabili e si è soffermato anche su Svilar che non può indossare la maglia del Belgio: "Lo seguiamo da molti mesi, ma è chiaro che non può giocare per noi. Siamo sempre in contatto con il nostro dipartimento legale e loro ci hanno confermato che non è possibile per lui cambiare la Federazione di nuovo". Il portiere della Roma ha infatti scelto in passato di rappresentare la squadra della Serbia in virtù delle sue origini balcaniche.