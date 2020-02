Dopo l’attentato di oggi a Londra, arriva anche la notizia di un nuovo attacco nelle strade di Gent in Belgio. Come riportano i media locali la polizia è stata costretta ad aprire il fuoco verso un uomo che aveva appena accoltellato due persone in strada. Una notizia a cui guardano con interesse anche i tifosi della Roma che il 27 febbraio andranno in trasferta per seguire la sfida di Europa League valida per il ritorno dei sedicesimi di finali.