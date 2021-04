Bayern Monaco, anche Allegri per il dopo Flick

Dopo l’eliminazione dalla Champions del Bayern Monaco potrebbe finire l’avventura di Hans-Dieter Flick in Germania. L’attuale tecnico dei bavaresi andrà infatti tra pochi mesi a raccogliere l’eredità di Joachim Loew alla guida della nazionale tedesca. Per rimpiazzarlo in pole, scrive Sport Mediaset, c’è Julian Nagelsmann del Lipsia, anche se è caldo il nome di Massimiliano Allegri. Un corteggiamento gradito e apprezzato dall’ex Juventus, anche se per lui ci sarebbero interessamenti in Serie A, Roma su tutte. Seguono poi Napoli e un clamoroso ritorno in bianconero. Ora però le avances del Bayern pare abbiano fatto breccia, forse anche perché dal fronte Juve non arrivano indicazioni chiare e il tempo inevitabilmente stringe.