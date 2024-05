Bayer, Xabi Alonso: “La sconfitta dell’anno scorso contro la Roma ci ha motivati”

Il tecnico dei tedeschi ritorna sul ko con i giallorossi della scorsa stagione: "Eravamo vicinissimi alla finale e abbiamo capitalizzato quella delusione per lottare ancora di più per raggiungere il successo"

Il Bayer Leverkusen, quest'anno, si è preso la rivincita sulla Roma eliminandola in semifinale. Il tecnico della squadra tedesca, Xabi Alonso, nella conferenza stampa della vigilia della finalissima contro l'Atalanta di domani, è ritornato sul ko ricevuto proprio dai giallorossi nella passata stagione di Europa League: "Sicuramente abbiamo una grande motivazione, abbiamo già parlato della delusione dell'anno scorso. Eravamo vicinissimi alla finale e abbiamo capitalizzato quella delusione per lottare ancora di più per raggiungere il successo. Se si raggiunge la finale ci si va poi per vincere, come ogni partita sarà una storia a parte e sarà il momento di mettere a frutto l'ultimo sforzo della stagione".