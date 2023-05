Bayer, Xabi Alonso: “Giovedì dobbiamo raggiungere l’obiettivo. Vogliamo la finale”

Xavi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 della sua squadra contro lo Stoccardo. Queste le parole dello spagnolo sulla semifinale di ritorno contro la Roma: "La squadra ha mostrato la volontà di vincere fino alla fine. Vogliamo il sesto posto in campionato, ma prima dobbiamo raggiungere un grande obiettivo giovedì. Vogliamo la finale”. Giovedì alle ore 21 ci sarà la gara contro i giallorossi. La Roma parte dall'1-0 conquistato all'Olimpico grazie alla rete di Bove.