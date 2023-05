Bayer-Roma, presenti 1800 romanisti. Previsto l’alcol test all’ingresso dello stadio

Attesa e tensione alle stelle per i tifosi giallorossi in Germania. Saranno circa 1800 i romanisti presenti nel settore ospiti della BayArena. In queste ore si sono radunati nella fan zone e hanno colorato la città. Occhio però alle birre, infatti sarà previsto l'alcol test all'ingresso dello stadio. Una sorta di etilometro vieterà l'ingresso all'impiento ai sostenitori ubriachi. Fonti di polizia tedesca e Uefa fanno sapere che i test saranno fatti solo a tifosi visibilmente alterati. Inoltre non sarà consentito fumare. Al momento la situazione all'esterno dello stadio è tranquilla e non ci sono stati contatti tra le due tifoserie.