Bayer-Roma, i giallorossi volano a Budapest: Mourinho in lacrime a fine partita

La Roma compie un'altra impresa. Lo 0-0 alla "BayArena" contro il Leverkusen permette ai giallorossi di approdare in finale di Europa League, che si disputerà il prossimo 31 maggio a Budapest. Incontenibile la gioia dei giocatori in campo e di tutta la panchina. Al triplice fischio José Mourinho è letteralmente impazzito andando ad abbracciare tutti i suoi ragazzi sul terreno di gioco. Il tecnico portoghese ha esultato, caricando tutta la squadra, quasi in lacrime. Sa anche lui il valore di una partita così, di un passaggio del turno del genere. La Roma è in finale e per il secondo anno consecutivo avrà l'opportunità di giocarsi un trofeo europeo. Stasera si è scritta un'altra pagina di storia.