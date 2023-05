Roma in viaggio verso Leverkusen: c’è Dybala. Presenti anche gli indisponibili

La Roma è in viaggio verso la Germania. I ragazzi di Mourinho dopo aver svolto la rifinitura a Trigoria alle ore 12 sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino alle 16. Arriveranno a Colonia e poi si sposteranno nella vicina Leverkusen. Ci sono Dybala, Smalling, El Shaarawy e Celik. Tutti e quattro sono recuperati per la partita di domani, ma difficilmente scenderanno in campo dal primo minuto. Il mister ha voluto tutto il gruppo: presenti anche gli indisponibili Karsdorp, Llorente e Solbakken. Assente solo Kumbulla. Alle 18.20 Mourinho risponderà alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa e scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Insieme a lui Matic.