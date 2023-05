Bayer, Rolfes: “Il gioco di Mourinho adatto all’Italia. Possiamo far male alla Roma”

Simon Rolfes, ex calciatore e oggi amministratore delegato del Bayer Leverkusen, ha parlato alla vigilia della semifinale di Europa League contro la Roma. L'ex centrocampista tedesco si è soffermato sull'attesa in vista del match di domani (ore 21) ma anche sulo stile di gioco di José Mourinho: "La tensione sta salendo e l'attesa per le semifinali è enorme. Roma-Bayer Leverkusen è una grande opportunità e una grande sfida. Abbiamo le qualità per fare male alla Roma e vogliamo sfruttare i nostri punti di forza. Sarà sicuramente una gara molto entusiasmante, perché si incontrano due squadre con idee diverse. Vedremo chi riuscirà a prevalere alla fine".