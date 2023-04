Bayer Leverkusen, Wirtz e Tapsoba out per infortunio contro il Lipsia

La febbre da semifinale è già alle stelle per la Roma, sebbene manchino quasi venti giorni all'andata col Bayer Leverkusen. Entrambe dovranno gestire le energie in questo finale di stagione, in cui ci sono dei traguardi da raggiungere. I giallorossi puntano alla Champions, le 'aspirine' all'Europa visto che il quarto posto è distante ben 8 punti. E proprio oggi si giocano una bella fetta di stagione nello scontro diretto casalingo con li Lipsia (17.30), che precede il Bayer di 7 punti. Inoltre, Xabi Alonso dovrà fare a meno di due titolarissimi come Florian Wirtz e Edmond Tapsoba. Il primo, come ha ammesso il club tedesco rispondendo sui social ai tifosi che chiedevano lumi sulla loto assenza, è out per un problema gastrointestinale. Il secondo, invece, per dei problemi muscolari. In ogni caso nulla che possa far pensare a un loro forfait a lungo termine in vista della Roma.