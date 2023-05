Bayer Leverkusen-Roma: tutte le informazioni per i tifosi in trasferta

Giovedì la Roma ha l'appuntamento con la storia. I giallorossi voleranno in Germania per la semifinale di ritorno contro il Bayer. Al seguito dei ragazzi di Mourinho ci saranno come al solito tantissimi tifosi. Il settore ospiti è andato sold out in pochi minuti e il club ha pubblicato le informazioni per i sostenitori: "Nel giorno partita, a Leverkusen , su indicazione delle Autorità tedesche, sarà allestito un meeting point presso Friedrich Ebert Platz. I tifosi giallorossi potranno trascorrere il pomeriggio nelle molte attività commerciali presenti all’interno della Rathaus Galerie e nelle strade circostanti. La piazza dista circa 4 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Leverkusen ed a circa 20 minuti di camminata dallo Stadio BayArena. Per chi invece desiderasse trascorrere il giorno partita nella vicina città di Colonia , saranno messe a disposizione delle navette gratuite in partenza per lo stadio dal Carl Duisberg Park, presso Otto Bayer Strasse Per raggiungere lo stadio sono necessari circa 15/20 minuti in autobus.

Attenzione! Per chi si recherà in trasferta con macchine o minivan, l’unico parcheggio garantito in termini di sicurezza è quello allestito presso il meeting point di Otto Bayer Strasse a Colonia. Il settore ospiti (Settori SG1-SG2-SG3) si trova nella zona Sud Ovest dell’impianto. Il settore ospiti della BayArena sarà configurato in modalità Standing Room, ovvero esclusivamente posti in piedi. Per accedere non è obbligatorio stampare il biglietto, ma sarà sufficiente scannerizzare il QR code direttamente dallo smartphone. Non sarà in alcun modo consentito l’ingresso al settore ospiti a tifosi in possesso di biglietti validi per altri settori dello stadio. Su indicazione del club ospitante, AS Roma informa che all’interno dello stadio non sarà consentito fumare".