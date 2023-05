Matic: “È la partita più importante della mia carriera”

Vigilia della semifinale di ritorno contro la squadra di Xabi Alonso. I giallorossi domani scenderanno in campo alle ore 21

La Roma è da poco arrivata in Germania e domani affronterà la semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi partono dall'1-0 maturato all'andata grazie alla rete di Bove. Oggi in conferenza stampa insieme a José Mourinho ci sarà Matić. Il serbo dopo aver riposato contro il Bologna tornerà in mezzo al campo in coppia col numero 52.

MATIC IN CONFERENZA STAMPA

Le vigilie con Mourinho come le vivete? qual è il punto di forza di un tecnico che conosci bene? il futuro di Mourinho è un tema nello spogliatoio?"Noi abbiamo preparato questa partita come sempre. Il nostro mister ha già giocato partite così e ha detto a noi che dobbiamo giocare con tutto, rimanendo concentrati per 90 minuti perchè il Leverkusen è una grande squadra con qualità. Solo così sappiamo che giocare qui non è facile. Vediamo domani. Abbiamo preparato la nostra partita e vediamo domani come finisce. Sul futuro di Mourinho non parlo, sono concentrato sul match".

Quanto ti manca vincere un trofeo internazionale?"Ho già giocato due finali e ovviamente voglio vincere però prima dobbiamo passare questa semifinale che non è facile. Io come tutta la squadra vogliamo vincere per il club e per i nostri tifosi".

Cosa ti dà Jose Mourinho rispetto agli altri tecnici?"Io ho un legame con mister Mourinho. Mi dà sempre fiducia e mi piace lavorare con lui".

Questa partita dove la collochi nella tua carriera?"È la più importante perchè per me la prossima partita è sempre la più importante per la mia carriera".