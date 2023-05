Bayer Leverkusen-Roma: settore ospiti sold out in meno di un’ora

Le vendite per la trasferta in Germania tra Roma e Bayer Leverkusen sono aperte da meno di un'ora e i 1800 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti sono già tutti esauriti. Come ogni volta, i tifosi giallorossi hanno risposto con tutto il calore possibile alla chiamata alle armi. La seconda fase di vendita (riservata ai non possessori di abbonamento Serie A) era prevista per le 12 del 4 maggio, ma, considerando il tutto esaurito, non verrà aperta. Il match, valido per un posto in finale di Europa League, andrà in scena il 18 maggio maggio alle 21, mentre l'andata si giocherà l'11 a Roma. Anche in quest'occasione lo Stadio Olimpico sarà sold-out. Per tentare l'impresa la squadra avrà bisogno di tutto il supporto possibile e il dodicesimo uomo è pronto a scendere in campo.