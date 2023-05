Bayer Leverkusen-Roma: oggi alle 12 parte la prima fase di vendita dei biglietti

Scatta oggi alle 12 la prima fase di vendita dei biglietti per la partita in trasferta tra Bayer Leverkusen e Roma. Il match, valido per il ritorno della semifinale di Europa League, andrà in scena il 18 maggio alle 21. In un primo momento potranno acquistare i biglietti i possessori di abbonamento Serie A (sia Classic che Plus). Questa prima fase si concluderà alle 11.59 del 4 maggio quando verrà avviata l'eventuale vendita libera. In entrambe i momenti sarà possibile acquistare un solo biglietto per transazione, il costo è fissato a 15€. Il voucher, ottenuto al termine del processo di acquisto, non costituisce il titolo di accesso allo stadio. Quest'ultimo verrà inviato dal club entro le ore 18 di martedì 16 maggio e non riporterà il nominativo che, però, verrà trasmesso, per motivi di sicurezza, alle autorità italiane e tedesche.