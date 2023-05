Bayer Leverkusen-Roma, le formazioni ufficiali di Alonso e Mourinho

Lo Special One punta tutto su Abraham e Belotti in avanti. In difesa confermato Cristante con Smalling che partirà dalla panchina

E'tutto pronto per il ritorno delle semifinali di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. I giallorossi alle 21 scenderanno in campo alla BayArena per difendere l'1-0 dell'andata firmato da Edoardo Bove e raggiungere così la finale di Budapest (3 maggio). Qualche recupero last minute per Mourinho che in Germania ha portato anche Dybala, El Shaarawy e Chris Smalling. Tutti e tre però partono dalla panchina. Cristante dunque tornerà nei 3 di difesa insieme a Mancini e Ibanez con Bove, Matic e Pellegrini a centrocampo. In attacco Abraham farà coppia con Belotti