Bayer Leverkusen-Roma, le formazioni ufficiali di Alonso e De Rossi

Parte dalla panchina Dybala, ancora non al meglio. Spazio davanti ad Azmoun al fianco di Lukaku, difesa a 3 con Mancini, Ndicka e Spinazzola

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Bayer Leverkusen-Roma, sfida valida per la semifinale di ritorno di Europa League. Dopo lo 0-2 dell'Olimpico ai giallorossi serve un miracolo per ribaltare il risultato e volare a Dublino contro la corazzata di Alonso che è ad un passo dallo storico record di imbattibilità. De Rossi deve fare a mano di Paulo Dybala dal 1', ancora non al meglio, e punta sul tandem composto da Lukaku e Azmoun. Difesa a 3 con Mancini, Ndicka e Spinazzola; centrocampo inamovibile con Pellegrini, Paredes e Cristante, sulle fasce El Shaarawy e Angeliño.