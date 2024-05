Bayer Leverkusen-Roma, la moviola: Mano di Hlozek in area. E’ rigore

De Rossi vuole crederci e con lui il popolo romanista al suo seguito. Il ritorno in casa del Leverksuen, dopo il ko per 2-0 arrivato all'Olimpico lascia poche speranze, ma è pur sempre una partita da giocare fino in fondo a caccia dell'impresa per andare a Budapest. Ad arbitrare la gara sarà l'olandese Makkelie supportato dai guardalinee Steegstra e de Vries. Il quarto uomo sarà Gozubuyuk e al Var ci sarà Diepernik. L'Avar è van Boekel.