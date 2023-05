Bayer Leverkusen-Roma, infortuni per Spinazzola e Celik: torna in campo Smalling

Doccia fredda per la Roma che perde pezzi anche nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Si ferma Leonardo Spinazzola per un problema muscolare al quadricipite. Il numero 37 ha chiesto subito il cambio al 34' e al suo posto è entrato Zalewski. Ennesimo infortunio stagionale per i ragazzi di Mourinho. L'esterno giallorosso nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Nel secondo tempo si ferma anche Celik: il turco rientrava oggi dal fastidio al flessore. Al suo posto torna in campo Smalling dopo tre settimane.