Bayer Leverkusen: chi sono i prossimi avversari della Roma e come raggiungere lo stadio

La BayArena è un vero e proprio gioellino da 30mila posti. Per i romanisti ci saranno a disposizione 1750 biglietti

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma ha strappato il pass per la semifinale di Europa League. Affronterà il Bayer Leverkusen l’11 maggio allo stadio Olimpico e il 18 in Germania. La strada verso Budapest è tracciata e ora non si può sbagliare. Quattro i precedenti tra le due squadre in Europa. I giallorossi hanno avuto modo di affrontare la squadra tedesca sempre in Champions League - e sempre nella fase a gironi - ottenendo una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il Bayer Leverkusen è retrocesso dalla principale competizione europea arrivando terza nel girone con Porto, Brugge e Atletico Madrid. In Europa League ha eliminato Monaco, Ferencvaros e Union Saint Gilloise.

Da Wirtz a Xabi Alonso in panchina: i punti di forza del Bayer — Il 5 ottobre 2022 Xabi Alonso diventa l’allenatore del Bayer Leverkusen. In quel momento la squadra è penultima in classifica e con due sconfitte su tre gare di Champions League. Lo spagnolo ha risollevato il club portandolo in semifinale di Europa League e al sesto posto in classifica. Lo stato di forma è invidiabile: non perdono dal 19 febbraio e nelle ultime 12 partite hanno collezionato 9 vittorie e tre pareggi. L’ex centrocampista del Real è stato allenato da Mourinho quando vestiva la maglia dei ‘Blancos’. Dopo Thiago Motta e Stankovic incontrerà un altro suo allievo. L’età media della squadra è bassa: 24,7. La stella è Wirtz, il trequartista del Bayer è l’oggetto del desiderio dei top club europei e la sua valutazione sfiora gli 80 milioni di euro. In attacco c’è una vecchia conoscenza giallorossa. Schick dopo l’esperienza al Lipsia si è trasferito a Leverkusen, ma è fuori per infortunio. Il centravanti titolare è Hzolek, arrivato in estate per 13 milioni di euro. Oltre a lui l’altra arma del pacchetto offensivo è Diaby. L’esterno è una spina nel fianco e contro il Saint Gilloise ha messo a referto un gol e un assist. La difesa è rocciosa e si schierano a tre come la Roma. I centrali titolari sono Hincapié, Tah e Tapsoba.

Come raggiungere lo stadio — Il ritorno contro il Bayern Leverkusen si giocherà il 18 maggio. A breve il club tedesco fornirà tutte le info utili per i biglietti. La BayArena è un vero e proprio gioellino da 30mila posti. Per i romanisti ci saranno a disposizione 1750 tagliandi, nel 2015 furono acquistati tutti e anche tra un mese sarà sicuramente così. Come raggiungere Leverkusen? Gli aeroporti più vicini sono quelli di Dusseldorf (35 minuti) e Colonia (30 minuti). In alternativa c’è Dortmund, ma la distanza è di un’ora e mezza. I prezzi per le città tedesche variani dai 280€ ai 350€ andata e ritorno.

FORMAZIONE TIPO BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky;, Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek