Bayer Leverkusen, Alonso: “Dobbiamo giocare con tutta la nostra energia”

Il Bayer Leverkusen sarà l'avversaria della Roma in semifinale di Europa League. Dopo aver raggiunto la qualificazione l'attento 4-1 l'Union Saint-Gilloise giovedì, la squadra di Alonso si appresta ad affrontare in campionato (oggi alle 17:30) il Lipsia. Il match è fondamentale per la corsa della squadra tedesca alla zona Champions. Attualmente la squadra rossonera ricopre il settimo posto, mentre i prossimi avversari sono quarti. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Bayer ha rilasciato ai microfoni del club alcune dichiarazioni legate all'attuale momento della squadra e alla prossima alla sfida in Europa League. Queste le sue parole: "La Bundesliga ha esattamente la stessa priorità dell'Europa League per noi. Abbiamo ancora una possibilità di entrare in Coppa dei Campioni. Vogliamo approfittarne! Siamo stati in grado di competere in entrambe le competizioni fino ad oggi. Vogliamo andare avanti sia in lega che in Europa. Dobbiamo giocare con tutta la nostra energia". Intanto, attraverso i propri canali ufficiali, il club tedesco annuncia il sold-out per il match in casa contro i giallorossi.