Jeremie Frimpong nella serata di Dublino è stato tra i peggiori in campo e il suo Bayer ha perso 3-0 con l'Atalanta. L'esterno olandese nella doppia sfida contro la Roma non si era fatto 'amare' dai tifosi giallorossi che lo hanno preso di mira sui social. Tantissimi commenti sono arrivati sotto al suo ultimo post: "Non balli più" oppure "È il karma". Frimpong nella semifinale di ritorno aveva provocato e preso in giro la panchina giallorossa dopo il gol. Inoltre non si era fermato durante la partita con Spinazzola a terra per infortunio scatenando una rissa in mezzo al campo. Ai romanisti non erano piaciute neanche le parole nel post gara: "Loro parlavano tanto, felice di averli battuti". Per questo al fischio finale della gara di Europa League il profilo Instagram è stato preso di mira.

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