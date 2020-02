Roma femminile, Bavagnoli: “Domani turnover. Soddisfatta della nostra crescita”

Dopo la vittoria in campionato per 1-0 contro il Sassuolo, la Roma Femminile è impegnata domani nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il San Marino. Dopo la schiacciante vittoria nella gara di andata per 6-1, Betty Bavagnoli parla ai microfoni di Roma TV nelle vigilia del match che si giocherà domani alle 14.30 al Tre Fontane. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il match di domani?

Domani ci sarà la possibilità di far giocare altre giocatrici. Noi siamo un gruppo molto unito, tutte giocano con la stessa filosofia e sanno cosa fare. Domani ci sarà sicuramente la possibilità di fare turnover.

Ora ci sarà anche la sosta.

Ultimamente siamo cresciute sia in fase atletica che dal punto di vista del gioco e sono molto soddisfatta. Ora non dobbiamo accontentarci, questa pausa per le nazionali ci deve servire a lavorare per provare nuove soluzioni e farci trovare pronte alla ripresa del campionato con voglia di giocare secondo i nostri principi di gioco, ma anche con soluzioni diverse.